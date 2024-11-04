Genç Fenerbahçeliler tribün lideri gözaltına alındı

Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun lideri Cem Gölbaşı ve çevresindeki bazı kişilerin, fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiye peruk giydirerek açıklama yaptırdığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada yayınlanan video sonrası emniyet harekete geçerek, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına aldı.

tv100’de Cansu Canan ile Hayata Dair programına katılan polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını açıkladı.

“BUNUN İÇERİSİNDE TEHDİT VAR, BİR TEMAS VAR”

Devrim Tosunoğlu, Cem Gölbaşı’nın gözaltına alınmasının nedeninin o paylaşım olduğunu işaret ederek, "Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ’yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor.” dedi.

“BU MAFYAVARİ BİR HAREKET”

Tosunoğlu, ‘Bu mafyavari bir hareket’ olarak gördüğü olaya ilişkin, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor." ifadeleri kullandı.