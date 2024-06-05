Genç kadın katili maganda Yunanistan'a kaçarken dedektif tarafından yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kadın katili maganda Yunanistan'a kaçarken dedektif tarafından yakalandı

Adana'da arabasında oğlu ile eve dönerken bir magandanın sıktığı kurşun ile hayatını kaybeden kadının katili, İzmir'de Yunanistan'a kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Söz konusu olay, 4 Mayıs günü Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Kadir Şahin isimli bir şahıs husumetlisi olduğu Ferhat Tuncer'i önce tabanca ile ayağından vurarak yaraladı. Yaralama olayı sonrasında Ferhat'ın kuzeni 22 yaşındaki Baran Tuncer intikam almak istedi. 22 yaşındaki Baran Tuncer, Kadir Şahin'in isimli şahsın işyerine gelerek silahı ile defalarca ateş açtı.

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Baran Tuncer tarafından yapılan silahlı saldırı sırasında, 43 yaşındaki ev kadını Hayriye Derin, 12 yaşındaki oğlu Talha Derin'i Turgut Özal Bulvarı'ndaki dil kursuna bırakmasının ardından yanındaki 7 yaşındaki Kayra Derin ile eve dönmek için yola çıktı.aw220132-01.jpg

Derin, evine yaklaşık 300 metre mesafede Mücahitler Caddesi'nde ilerlerken silahlı saldırıyı gerçekleştiren Baran Tuncer'in ateşlediği silahtan çıkan mermilerden bir tanesi 42 yaşındaki Hayriye Derin'in ensesine isabet etti.

Derin, ensesine isabet eden mermi sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Derin, olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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DEDEKTİFLER YAKALADI

Hayriye Derin'in maganda katilinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip kuruldu. Demir’in katilinin yakalanması için kurulan özel ekip olayın gerçekleştiği bölgenin 10 kilometre etrafındaki güvenlik kameralarını topladı.

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100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen özel ekip, magandanın İzmir'den Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti. Adana'dan yola çıkan özel ekip İzmir'in Buca ilçesine bağlı Dicle Mahallesinde bir apartman dairesinde Baran Tuncer'i kıskıvrak yakaladı.

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