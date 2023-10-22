Genç kadın kayalıklardan kendini boşluğa bıraktı

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde kayalıklardan atlayan genç kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

KAYNAK: İHA
Genç kadın kayalıklardan kendini boşluğa bıraktı

Olay, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki I.A. kayalıkların ucuna gelerek beklemeye başladı. Kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri genç kadınla konuşarak ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kayalıkların altına atlama çadırı kurdu. Çadırın kurulumu esnasında kadın kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak aşağı düşen genç kadın ağır yaralandı. Kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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