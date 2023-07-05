Genç kadın kendisini tehdit eden sevgilisinin cinsel organını kesti

Endonezya'da bir adam, cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini tehdit etti. Kadın, adamın cinsel organını keserek karşılık verdi.

Genç kadın kendisini tehdit eden sevgilisinin cinsel organını kesti

Endonezya'da bir adam, sevgilisi ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Teklifi reddedilen adam, sevgilisini çektikleri cinsel içerikli videoları yayınlamakla tehdit etti.

Duruma sinirlenen kadın, adamın cinsel organını kesti. Olayın ardından acılar içinde kıvranan adam hastaneye kaldırıldı.

CİNSEL İLİŞKİ VİDEOLARIYLA TEHDİT ETTİ

Olay, Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde bir otelde gerçekleşti. Sibolga Polis Şefi, 28 yaşındaki mağdurun, 7 aydır birliktelik yaşadığı kız arkadaşından cinsel ilişki istediğini, ancak kadının bunu reddettiğini belirtti.

Sibolga Polis Şefi açıklamasında "Mağdur, zanlının kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini istedi. Ancak zanlı, mağdurun daha önceki sözlerinden dolayı kırıldığı için bu teklifi reddetti. Zanlı, cinsel ilişki videolarını yaymakla tehdit eden mağdura saldırdı" ifadesini kullandı.

endonezya.jpg

endonezya-2.jpg

Öne Çıkanlar
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Son Haberler
Doğan Alemdar 2. Lig takımına kiralandı Spor
Doğan Alemdar 2. Lig takımına kiralandı
Hull City Tetteh ile farkı ikiye indirdi Spor
Hull City Tetteh ile farkı ikiye indirdi
Hatayspor'dan flaş transfer: İsveçli golcü imzayı attı Spor
Hatayspor'dan flaş transfer: İsveçli golcü imzayı attı
CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet ve Gelecek ortak grup konusunda anlaştı Siyaset
CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet ve Gelecek ortak grup konusunda anlaştı
Kaan Ayhan ile Galatasaray farkı açıyor Spor
Kaan Ayhan ile Galatasaray farkı açıyor
Galatasaray Hull City karşısında önde. Hazırlık maçında üst üste goller Spor
Galatasaray Hull City karşısında önde. Hazırlık maçında üst üste goller