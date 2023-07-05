Genç kadın kendisini tehdit eden sevgilisinin cinsel organını kesti

Endonezya'da bir adam, sevgilisi ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Teklifi reddedilen adam, sevgilisini çektikleri cinsel içerikli videoları yayınlamakla tehdit etti.

Duruma sinirlenen kadın, adamın cinsel organını kesti. Olayın ardından acılar içinde kıvranan adam hastaneye kaldırıldı.

CİNSEL İLİŞKİ VİDEOLARIYLA TEHDİT ETTİ

Olay, Kuzey Sumatra'nın Sibolga kentinde bir otelde gerçekleşti. Sibolga Polis Şefi, 28 yaşındaki mağdurun, 7 aydır birliktelik yaşadığı kız arkadaşından cinsel ilişki istediğini, ancak kadının bunu reddettiğini belirtti.

Sibolga Polis Şefi açıklamasında "Mağdur, zanlının kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini istedi. Ancak zanlı, mağdurun daha önceki sözlerinden dolayı kırıldığı için bu teklifi reddetti. Zanlı, cinsel ilişki videolarını yaymakla tehdit eden mağdura saldırdı" ifadesini kullandı.