Genç kadın mahalleyi ayağa kaldırdı. Evdeki eşyaları sokağa attı

Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerindeki bir apartmanda anne ve babasıyla yaşayan 45 yaşındaki Seçil A. evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.

Sinir hazstası olan Seçil A. eline geçirdiği eşyaları beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atmaya başladı. Komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kadının atlama ihtimalini göz önünde bulundurarak düşme olasılığı bulunan noktaya hava yastığı açtı. Olayı haber alır almaz Seçil A.'nın babası da eve geldi.

Babasının ve ekiplerin kapıyı açma talebini geri çeviren kadın evin içerisine girdi. İtfaiyenin merdivenli aracı marifeti ile eve balkondan giren ekipler kadını koltukta hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Seçil A. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.