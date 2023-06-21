Genç kadından seçim tepkisi: İnşallah dolar 60 lira olur. Kuru ekmek yesinler, umurumda değil

Editör: Erhan Songur

Balıkesir Posta TV adlı Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında mikrafon uzatılan genç kadının seçimlere ilişkin sözleri dikkat çekti.

Muhabirin, "Sizce hayat pahalılığı var mı?" sorusuna "Sizce yok mu?" diye karşılık veren kadın sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Yani şuan başıma bir şey gelir çok konuşasım yok ama... Çok kötü her şey. Bugün 500 lira para harcadım, ama hiçbir şey almadım. Geçmeyecek. İnşallah dolar 50 lira 60 lira olur. Daha da kötü olurlar, hiç umurumda değil. Olmayan düşünsün. 'Kuru ekmek yerim' diyorlar, yesinler. Hiç umurumda değil."