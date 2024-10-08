Genç kadını evine kadar takip edip taciz etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Genç kadını evine kadar takip edip taciz etti!

Bahçelievler'de sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının yanına yaklaşarak taciz etti. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Vatandaşlar şüpheliyi önce dövdü, sonra polise teslim etti.

Bahçelievler'de sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak taciz etti. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin kadını takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kadını evine kadar takip edip taciz etti!

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının yanına yaklaşarak taciz etti. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli, darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından, "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kadını evine kadar takip edip taciz etti!

EVİN GİRİŞİNE KADAR KADINI TAKİP ETTİ

M.A.A.'nın kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada kadınla konuşmaya başlıyor.

Genç kadını evine kadar takip edip taciz etti!

Genç kadını evine kadar takip edip taciz etti!

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