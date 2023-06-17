Genç kadının cansız bedeni boş arazide bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesinde 25 yaşındaki genç kadının cansız bedeni bulundu.

Genç kadının cansız bedeni boş arazide bulundu

(İHA) Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1126 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Arazide bir kadının hareketiz yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin de yönlendirildiği adreste hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Maya R.K. olduğunu belirledi.

Madde kullandığı ileri sürülen genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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