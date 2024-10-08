Genç kadının cesedi ormanda bulundu 12 gündür aranıyordu

Kaynak: İHA
Genç kadının cesedi ormanda bulundu 12 gündür aranıyordu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gün önce kaybolan 21 yaşındaki kadın, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu.

Ölü bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi de gözaltına alındı.
Aktarılan bilgilere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri arama çalışmalarına devam ederken genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki A.U.'yu gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Son Haberler
Görenler hayrete etti. Park halindeyken hareket eden araç boşluğa düştü
Görenler hayrete etti. Park halindeyken hareket eden araç boşluğa düştü
Karısının intihar ettiğini gören yaşlı adam intihara kalkıştı
Karısının intihar ettiğini gören yaşlı adam intihara kalkıştı
Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki ses kayıtları ortaya çıktı!
Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki ses kayıtları ortaya çıktı!
Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi tabancayla vurdu
Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi tabancayla vurdu
Genç kadının cesedi ormanda bulundu 12 gündür aranıyordu
Genç kadının cesedi ormanda bulundu 12 gündür aranıyordu