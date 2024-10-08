Genç kadının cesedi ormanda bulundu 12 gündür aranıyordu

Ölü bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi de gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri arama çalışmalarına devam ederken genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki A.U.'yu gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.