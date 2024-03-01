Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz ya da indirimli olacak

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanabilmeleri için 18 yaşına giren gençlere, 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart verilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve sanat projesi kapsamında Genç Kart uygulaması hayata geçirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençler, uygulama kapsamında bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanabilecek.

Genç Kart sahipleri ayrıca, Güzel Sanatlar, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlı sanat etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanlarından da ücretsiz ya da indirimli faydalanacak.