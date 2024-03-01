Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz ya da indirimli olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz ya da indirimli olacak
Genç Kart sahiplerinin sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanabilmeleri için 18 yaşına giren gençlere, 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart verilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve sanat projesi kapsamında Genç Kart uygulaması hayata geçirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençler, uygulama kapsamında bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanabilecek.

Genç Kart sahipleri ayrıca, Güzel Sanatlar, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlı sanat etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanlarından da ücretsiz ya da indirimli faydalanacak.

Son Haberler
İstanbul'da akılalmaz anlar: Hem taksiciye hem polise saldırdı Yaşam
İstanbul'da akılalmaz anlar: Hem taksiciye hem polise saldırdı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı Gündem
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Ezgi Apartmanı davasında sanık avukatı Ersan Şen’e tepki: Burası televizyon programı değil Gündem
Ezgi Apartmanı davasında sanık avukatı Ersan Şen’e tepki: Burası televizyon programı değil
Evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın öldü Yaşam
Evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın öldü
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay sözler: İsmail Kartal'ın da kulakları çınlasın Spor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay sözler: İsmail Kartal'ın da kulakları çınlasın
VakıfBank'ın pili bitti. Umudumuz Eczacıbaşı Spor
VakıfBank'ın pili bitti. Umudumuz Eczacıbaşı