Genç kız askere giden sevgilisinin saçını tıraş ederken ağladı

Bir genç kızın sevgilisinin askere gitmesinin ardından duygusal anlar yaşadığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç kız, sevgilisinin dönüşü için hazırlık yaparken, saçını keserken gözyaşlarına hakim olamadı. Bu duygusal anlar, bir arkadaşı tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, genç kızın sevgilisinin dönüşü için duygusal bir şekilde hazırlandığı ve saçını keserken gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor. Video kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşılıp yorumlandı. Kimileri bu anların duygusal olduğunu belirtirken, kimileri ise abartılı bulduklarını ifade etti.