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Motosikletten düşen genç kız yaralandı

Adıyaman’da seyir halindeki bir motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız, dengesini kaybederek motosikletten düştü.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:57
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Genç kız dengesini kaybederek motosikletten düştü

Motosikletten düşen genç kız yaralandı
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Adıyaman’da, seyir halinde olan motosikletten düşen genç kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Z.Ç., idaresindeki seyir halindeki motosiklette yolcu olarak bulunan B.Ç., Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında dengesini kaybederek motosikletten düştü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.Ç., için 112 Acil Çağrı Merkezine durum bildirildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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