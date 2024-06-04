Genç kız taciz anlarını kaydetti. Pes dedirten pişkinlik

İzmir’de işinden evine gönderken taciz uğrayan genç kız o anları ifşa etti. Video sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

Sokakta yürüyen genç kız takip edildiğini ve taciz edildiğini anlayarak arkasına döndü. O sıralarda tacizcinin 'Üffff' diyişi görüntülerde yer alıyor.

Kadının videoda “Ne bakıyorsun?" diye hesap sorduğu da görüldü. İkili arasında kısa süren tartışma sonrası kadın yoluna devam etti.

Ayrıca kadın o anları, "Böyle ahlaksız mahluklardan öyle çok sıkıldım ki artık bugün başıma gelen bu olayı sizinle paylaşmak istedi. Başındaki üff diyişine dikkat edin duyuluyor" notunu ekleyerek paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları hem beğeni hem de yorum yağdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunlara cevap verirsen ciddiye alırlar o yüzden dünyada bunlar yokmuş gibi devam edeceksin" yorumunu yaptı.