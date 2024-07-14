İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı

Esenyurt’ta, “Bu kadarına da pes” dedirten bir görüntü yaşandı. Kalabalık bir caddede, köşeye çekilen adam önce etrafı kısa bir süre inceledi.

AYAKTA BÜYÜK TUVALETİNİ YAPTI

Ardından, ayakta durarak büyük tuvaletini yaptı.

RAHAT TAVIRLARI ‘PES’ DEDİRTTİ

Bir apartmanın girişindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın hızlı ve rahat tavırları dikkat çekti.

Duruşunu hiç bozmayan adam, bir süre daha aynı yerde kaldıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medya kullanıcıları birbirinden ilginç yorumlarda bulundular.

İşta o yorumlardan bazıları;

“O semtte belli bir süreden fazla kalındığında insanlar kafayı sıyırıyor herhalde. Delirmek istemeyen oraya uğramasın.”,“Adam tezek yaptı bildiğin”,“Abi selpak su verelim mi sabun falan”, “Tövbe başka yermi kalmadı”, “Saf yetenek”, “Tebrık etmek lazım”