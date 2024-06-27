Genç kız tramvay sapığını ifşa etti! Cep telefonundan neler çıktı

Bir kadına taciz haberi de Antalya Kepez’den geldi. Evine dönmek için tramvaya binen Nil isimli genç kızın, Miktad Arslan isimli şahıs tarafından fotoğrafları çekildi.

Durumu fark eden genç kız güvenlik görevlisiyle beraber, şahsın telefonunu inceledi. Arslan’ın telefonundan Nil’e ait 6 adet fotoğraf çıktı.

“FERMUARI AÇIKTI, 6 FOTOĞRAFIM ÇIKTI”

Olayı anlatan genç kız, “Antalya tramvayda, fotoğrafta gördüğünüz sapık o… çocuğunu bacaklarımın fotoğrafını çekerken yakaladık. Telefonundan 6 tane fotoğraf çıktı ve fermuarının açık olduğunu fark edince polis çağırdık” ifadelerini kullandı.

NUMARASINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Miktad Arslan’ın, sosyal medyada da “0539 206 44 …” cep telefon numarasını paylaşarak, kadınları taciz ettiği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Nil isimli genç kız karakola giderek, Miktad Arslan’dan şikayetçi oldu.