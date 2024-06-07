Genç kızı taciz eden adama anında polis müdahalesi

Hollanda’da bir kadın cep telefonuyla video çektiği esnasında yanına tanımadığı bir adam yaklaştı ve kadını sokak ortasında taciz etti. O sırada devriye gezmekte olan atlı polis ekipleri, adama anında müdahale etti.

Polisin, adamın ensesinden tutup götürdüğü anlar, sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada viral olurken, görüntülere beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tam yerinde müdahale" yorumunu yaparken, başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İçimin yağları eridi" ifadesini kullandı.