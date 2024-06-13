Genç kızın ciğerini söndürdü. Türkiye'de de satılıyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son zamanlarda özellikle gençler arasında çığ gibi büyüyen elektronik sigara İngiltere’de bir genç kızı mahvetti.

17 yaşındaki Kyla Blight isimli genç kız haftada 400 sigaradan alınacak nikotine sahip elektronik sigara bağımlısıydı.

2 yıldır bu korkunç alışkanlığa sahip olan genç kız, kalp krizi geçirince acı gerçek ortaya çıktı. Kalbi durmak üzereyken hastane yetiştirilen genç kızın, elektronik sigara nedeniyle akciğerinin söndüğü belirtildi.

Ameliyatın ardından mucize eseri hayata dönen genç kızın babası Mark Blight, “Hayatımıza cehennem döndü. İnsanlar bunların ne kadar tehlikeli olabileceğini hafife alıyor. Bunu yapan tek şey elektronik sigara” diyerek isyan etti.

TÜRKİYE'DE DE YAŞ SINIRINA BAKILMADAN SATILIYOR

Bu korkunç haberden sonra gözler elektronik sigara içen ünlülere çevrildi.

Kısa süre önce oyuncu Tuba Ünsal, lüks AVM’lerde 12 yaşındaki çocuklara bile elektronik sigara satıldığını söyleyerek isyan etmişti.

Türkiye’de de gençlere örnek olması gereken pek çok ünlü ismin elektronik sigara kullandığı bilinirken dünya yıldızlarının da bu korkunç maddeye bağımlı olduğu ortaya çıktı.

Bu isimlerin başında Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Katy Perry ve Samuel L. Jackson gibi dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı belirtiliyor.

Özellikle tüm dünyada tanınan ve örnek alınan isimlerin elektronik sigara kullanmaları uzmanlar tarafından da eleştiriliyor.

Uyuşturucu madde kullandığı da bilinen Johnny Depp, davetlerde bile bu ölümcül maddeyi kullanmaktan vazgeçemiyor.

Milyonlarca gencin takip ettiği şarkıcı Katty Perry'de elekronik sigara bağımlısı çıktı.