Genç kızların başlattığı akım tepki topladı: Sütyen askısından bileklik

Kaynak: Haber Merkezi
Genç kızların başlattığı akım tepki topladı: Sütyen askısından bileklik
Genç kızların başlattığı sosyal medyada gündem olan yeni moda. Sütyen askısından bileklik yapıp sevgililerinin bileğine takıyorlar

Sosyal medyada yeni bir moda akımı başladı ve genç kızların erkek arkadaşlarına sütyen askılarından bileklik yapması trend oldu. Ancak, bu moda akımı sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Genç kızlar, sütyenlerinin askılarını çıkararak bunları bileklik şekline getiriyor ve erkek arkadaşlarına hediye ediyorlar. Bu eylem, gençler arasında romantik bir jest olarak görülüyor ancak sosyal medyada tepki topluyor.

Çoğu kişi, bu modanın kadınların cinsel nesneleştirilmesine ve objeleştirilmesine yol açabileceğini ve genç kızların kendi bedenlerini bu şekilde kullanmalarının sağlıklı bir davranış olmadığını düşünüyor. Ayrıca, sütyenin bir iç çamaşırı olduğu ve gençler arasında bu şekilde kullanılmasının doğru olmadığı yönünde eleştiriler yapılıyor.

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