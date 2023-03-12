52 yaşındaki Top Model Naomi Campbell podyuma damga vurdu. Genç meslektaşları eline su dökemedi

Moda sektörünün önde gelen isimlerinden Donatella Versace'nin imza tasarımları geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. İtalyan lüks moda markasının 2023 Sonbahar-Kış tasarımlarını sunan Versace, Los Angeles'ta uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek bir defileye imza attı.



500'den fazla misafirin yakında izlediği defilenin açılışını moda haftalarının aranan ismi Kendall Jenner yaptı.

Ünlü model Kendall Jenner, mini şortu, ışıltılı çeketi ve dramatik göz makyajıyla havalı bir açılış yaptı.

Son zamanların en başarılı modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid, defilede iki farklı tasarım giydi. Hadid'in transparan detaylı bu elbisesi, defilenin en çok konuşulan görünümlerinden biri oldu.

Markanın kampanyalarında sık sık yer verdiği Rus model Irina Shayk de defilede yürüyen modellerden biriydi

Ancak defilenin en önemli konuğu ve asıl yıldızı 90'lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell oldu. Defileye katılan 52 yaşındaki süper modelin, kendinden emin tavrı ve podyum hakimiyeti büyük alkış topladı.

Genç kuşak modellerin başı çektiği defileyi izleyenler Campbell’ın defiledeki diğer tüm modellere öncülük ettiğini ve adeta yürüme dersi verdiğini belirtti.

NTV/ Life