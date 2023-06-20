Genç mühendisin unutulmaz sorusu. AKP'li Metin Külünk'ün suratı değişmişti

Editör: Özlem Kıral

Oğuzhan Uğur'un Babala Tv'de sunduğu ve siyasileri konuk olarak aldığı Mevzular Açık Mikrofon'a AKP'li Metin Külünk konuk olmuştu.

Seyircilerin konuğa istediği soruyu sorabildiği programda, AKP MKYK üyesi Metin Külünk'e sorulan sorular da gündem oldu.

BANK ASYA SORUSU

Seyircilerden biri "Düzce Üniversitesi anlaşmalı olduğu için öğrenci kimliğimiz Bankasya üzerinden çıkarıldı. Askerde dosyamda 'Bankasya'da hesabı var' yazdığını gördüm. Bankasya'nın açılışında bizzat bulunan Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?" diye sorararken bir başka seyirci ise "Kamu personelini siz atadınız, Reza Zarrab'a ödül verdiniz, 17 Aralık sorgu yargıçları arasında çok güvendiğiniz Zekeriya Öz var, Sedat Peker'i siz beslediniz. Şimdi Peker mafya babası oldu, Zekeriya Öz hain FETÖ'cü oldu. Siz sütten çıkmış ak kaşık nasıl oldunuz?" diye sordu.

Metin Külünk'ün yer aldığı programın tamamı 5 Aralık Pazartesi günü yayınlandı.

Genç mühendisin sorduğu soru karşısında tüm salon alkış tutarken Külünk’ün yüz ifadesi değişmişti.

Öte yandan FETÖ/PDY'nin finanstaki en önemli ayağı olan Bank Asya yönetimine 2015 yılında el konulmuştu. 2016 yılında da Bank Asya'nın faaliyetleri durdurulmuştu.