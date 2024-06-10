Genç Osman burada katledildi

Yer Yedikule Hisarı;

Osmanlı padişahı Genç Osman'ın katledildiği kule...

398 yıl önceki olayların izleri, taş duvarlarda hâlâ duruyor.

Kulenin kapısı daima kilitli.

Genç Osman, tahta çıktığında henüz 14 yaşındaydı ve Yeniçeri Ocağı ile bir türlü anlaşamadı.

Çıkan isyan sonucu tahtından indirildi.

Genç Osman, ölmemek için çok direndi, ancak başarılı olamadı.

Son nefesine kadar boğuştu.

Son nefesini verdiğinde sadece 17-18 yaşlarındaydı.

Ölümünden bir iki sene sonra katilleri yakalandı ve hatta Davud Paşa, aynı yerde,

Yedikule Zindanları'nda idam edildi.

Kulenin ilk katında mahkumların kaldığı oda var

ve yüzyıllardır bu oda hiç dokunulmamış durumda.

Odanın tam ortasında, mahkumların kesilen başlarının atıldığı rivayet edilen kanlı kuyu bulunuyor.

Zindan içindeki ahşap asma kat ise tüyler ürperten bir atmosfere sahip.

Çandarlı Halil Paşa ve oğulları,

Trabzon Rum İmparatoru David Komnenos ve oğulları,

Son Abbasi Halifesi 4. Mütevekkil ve

Kırım Hanı Mehmet Giray da Yedikule Zindanları'na hapsedilmişti.

Yedikule Hisarı’nın yapımı 413 senesine dayanır.

Doğu Roma’nın mimariye kıymet veren imparatoru 2. Theodosius tarafından yaptırılan hisar, Sarayburnu’ndan Bakırköy’e uzanan sahil yolu üzerinde yer alır.

Hisarın 439 senesinden tamamlanmasından sonra savaşlardan dönüşte şehre giriş için kullanılmak suretiyle bir zafer takı inşa edilir.

3. Theodosius Dönemi’nde ise Marmara’dan gelecek saldırılara karşı deniz surları inşa edilince, bu zafer takı kapı hâline getirilir ve Altın Kapı ismini alır.