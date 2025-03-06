Genç, otel odasında intihar etti!

Kaynak: İHA
Genç, otel odasında intihar etti!

Şanlıurfa'da bir otelde konaklayan 22 yaşındaki genç, kaldığı odada intihar etti.

Olay, Şanlıurfa Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre, otelin 4'üncü katındaki odada konaklayan Umut Can H. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

Bir süre haber alınamayan gencin odasına bakan otel çalışanları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri odada inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından gencin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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