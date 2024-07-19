Genç Parti’den Ümit Özdağ destek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ümit Özdağ hakkında 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameye ilişkin açıklamalarda bulunan Şahindur, "Bizler, ülkemizin ve halkımızın refahı, huzuru ve güvenliği için çaba gösteren siyasetçiler olarak doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşananlar, Türkiye'nin içine düştüğü karanlık ortamın bir yansımasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte dile getirdiği "Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz" sözlerine de atıfta bulunan Şahindur, bugünün siyasi atmosferinin nasıl bir değişim gösterdiğine dikkat çekti. "Bugün gelinen nokta, siyaset yapma özgürlüğünü kısıtlamak ve muhalif sesleri sindirmek amacıyla yapılan bir adımdır" diyen Şahindur, adaletin tarafsızlığı ve demokratik normların korunması gerektiğini vurguladı.

Şahindur, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ni kurması ve takip ettiği net siyasi doğrultu nedeniyle iktidarı rahatsız ettiğini, bu durumun da yargı sürecine yansıdığını ifade etti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin "ifşa edilmiş bilgi yeniden ifşa edilemez" ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdü.

Son olarak Şahindur, Türkiye'nin demokratik bir şekilde ilerlemesi ve aydınlık bir gelecek için tüm vatandaşları dayanışmaya ve demokrasi mücadelesine davet etti.