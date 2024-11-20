Genç şarkıcı Duygu Kiraz epilespi geçirdi, hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı genç yaşında hayatını kaybetti. Epilepsi krizi geçiren ve ardından yaşamını yitiren Kiraz’ın ölüm haberini menajeri kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü sanatçı Duygu Kiraz'ın menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Bugün Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" ifadelerini kullanarak ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Duygu Kiraz epilepsi krizinin ardından özel hastaneye götürüldü. Doktorların çabalarına rağmen ünlü sanatçı yaşamını yitirdi.

ÜYESİ OLDUĞU VAKIFTAN AÇIKLAMA

Film-San Vakfı' ise "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

DUYGU KİRAZ KİMDİR

Türk müziğinin genç isimleri arasında yer alan şarkıcı Duygu Kiraz, 14 Kasım 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Güçlü sesiyle olduğu kadar sahne performanslarıyla da dikkat çeken 24 yaşındaki Duygu Kiraz, kısa bir sürede geniş bir dinleyici kitlesine erişti.

CENAZESİ SULTAN MURAT CAMİİ’NDE KALDIRILACAK

Duygu Kiraz’ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Sultan Murat Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

EPİLEPSİ NEDİR?

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar.

Epilepsi nöbetlerinin değişik çeşitleri bulunur.

Epilepsinin başkalarının hiç fark etmeyeceği kadar hafif nöbet çeşitleri de var. Herkesin geçirdiği nöbet kendine özgü bazı farklılıklar gösterebilir. Nöbetlerin iki çeşidi bulunur.

Parsiyel nöbetler, beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbet.

Jeneralize nöbetler, beyinde yaygın olarak başlarlar.

Nöbet türleri tedavi tercihini değiştireceğinden, ne tür nöbet olduğunun bilinmesi hangi epilepsi ilacının daha etkili olacağı konusunda yol göstericidir. Bu nedenle birisi nöbet geçirdiğinde nöbet hakkında notlar almak hatta video çekmek çok yarar sağlar.

EPİLEPSİ NÖBETİ NASIL OLUR?

Ön haberci denilen normalde olmayan kokuları alma, adale kasılmaları gibi ön belirtiler oluşur. Bazen hasta bağırır, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır.

Yoğun ve genel adale kasılmaları görülebilir, 10–20 saniye kadar nefesi kesilebilir. Dokularda ve yüzde morarma gözlenir, ardından kısa ve genel adale kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması, altına kaçırma görülebilir, Hasta dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralayabilir, aşırı kontrolsüz hareketler gözlenir, son aşamada hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz, uykulu hali vardır.

Bazı kişilerde, sara krizi aşağıdaki hafif belirtilerle görülebilir;

Bir noktaya doğru dalgın bakış ve kişinin hayal alemine dalmış gibi görünmesi,

istemsiz mimik ve hareketler, dudak ısırma gibi hareketler, anlamsız konuşma ve tekrarlayan hareketler, dikkati dağıtacak derecede bellek yitimi.