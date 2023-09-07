Genç sevgilsi 83 yaşındaki Al Pacino ile ayrılmaya karar verdi

2022'nin Nisan ayında birlikte olmaya başladıktan sonra bu yıl çocuk sahibi olan 83 yaşındaki Al Pacino ile 29 yaşındaki eşi Noor Alfallah ayrılma kararı aldı.

Genç sevgilsi 83 yaşındaki Al Pacino ile ayrılmaya karar verdi

Editör: Osmancan EROK

Dünyanın en meşhur aktörlerinden biri olarak tanınan Al Pacino (83) ile 29 yaşındaki eşi Noor Alfallah ayrılma kararı aldı. Hollywood gündemine bomba gibi düşen haber, çiftin sadece 3 ay önce çocuk sahibi olmasından dolayı şaşkınlık yarattı.

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ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde çiftin 6 Haziran’da Los Angeles’ta oğulları Roman’ın doğduğunu hatırlatırken, Alfallah’ın çocuğun vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da belirtildi.

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Daha önceki üç ilişkisinden dört çocuğu bulunan Pacino konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Pacino ile Noor Alfallah, 20220 yılının Nisan ayında birlikte olmaya başlamıştı.

Alfallah’ın mahkemeye başvurarak çocuğu Roman’ın tam vesayetini istediği ve bu sayede nafaka almayı amaçladığı da aktarıldı. Mahkemeye sunulan belgelerde Alfallah ve Pacino’nun imzasının olduğu ve belgenin doğumdan 6 gün sonra imzalandığı kaydedildi.

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