Genç voleybolcu Miray son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç voleybolcu Miray Karasu, Ankara'da toprağa verildi

Genç voleybolcu Miray son yolculuğuna uğurlandı

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Kastamonu’ya giden Eymir Spor Kulübü'nün genç voleybolcusu Miray Karasu, trafik kazası geçirmişti. Miray Karasu, Kastamonu yakınlarında babası Şükrü Karasu’nun kullandığı araca, başka bir aracın arkadan hızla çarpması sonucu, aracın açılan kapısından savrulmuştu. Kazanın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan baba Şükrü Karasu olayı hafif sıyrıklarla kaza atlatırken, Miray Karasu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
17 yaşındaki genç sporcunun cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

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