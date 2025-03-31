Genç yetenek Jakub Mensik'ten tarihi zafer

Mensik, turnuvanın ilk turunda Roberto Bautista Agut ile karşılaşmadan önce dizindeki şiddetli ağrı nedeniyle çekilmeyi düşünüyordu. Hakem odasına giderek turnuvadan çekilmek istediğini bildirmek istedi, ancak hakemin öğle yemeğinde olması nedeniyle bu gerçekleşmedi. Daha sonra fizyoterapistiyle görüşen Mensik, tedaviye başladı ve ağrıları hafifleyince maça çıkmaya karar verdi. Bu kararı, onu şampiyonluğa taşıyan yolculuğun başlangıcı oldu.​

DJOKOVİC'İN 100. ŞAMPİYONLUK HAYALİ ERTELENDİ

37 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, kariyerinin 100. ATP şampiyonluğunu hedefliyordu. Ancak Mensik karşısında aldığı mağlubiyetle bu hedefini gerçekleştiremedi. Djokovic, maç sonrası Mensik'in üstün performansını kabul ederek, "Kabul etmesi zor olsa da, bugün daha iyiydin. Gelecek maçlarımızda belki bana bir galibiyet şansı verirsin," şeklinde konuştu.​

GENÇ ŞAMPİYONUN YÜKSELİŞİ

Mensik, Miami Açık'taki zaferiyle Masters 1000 turnuvası kazanan en genç dokuzuncu oyuncu ve Miami'de Carlos Alcaraz'dan sonra en genç ikinci şampiyon oldu. Güçlü servisi ve etkili backhand vuruşlarıyla dikkat çeken Mensik, turnuva boyunca sadece iki set kaybederek şampiyonluğa ulaştı. Djokovic, Mensik'i 2022 Avustralya Açık sonrasında antrenmanlara davet etmiş ve genç oyuncunun yeteneğini takdir etmişti. Mensik, zafer konuşmasında Djokovic'in kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.​

FİNAL MAÇININ DETAYLARI

Maç, yağmur nedeniyle 5,5 saatlik bir gecikmeyle başladı. Mensik, ilk sette 4-1 öne geçmesine rağmen Djokovic'in geri dönüşüyle set tie-break'e gitti ve Mensik bu seti kazandı. İkinci sette her iki oyuncu da servislerini korudu ve set yine tie-break'e gitti. Mensik, tie-break'te üstünlük sağlayarak maçı ve şampiyonluğu kazandı.​

TURNUVA BOYUNCA MENSİK'İN PERFORMANSI

Mensik, turnuva boyunca Britanyalı Jack Draper ve dördüncü seribaşı Taylor Fritz gibi üst düzey oyuncuları mağlup etti. Toplamda 97 ace atan Mensik, sadece dört kez servisini kırdırdı ve bu istatistiklerle turnuvanın en dikkat çekici oyuncularından biri oldu.​

DJOKOVİC'İN GELECEĞE BAKIŞI

Djokovic, 2023'ten bu yana ilk ATP şampiyonluğunu kazanma hedefini sürdürüyor. Miami Açık'taki performansı, özellikle servisindeki gelişmelerle olumlu sinyaller verdi. Djokovic, koçu Andy Murray ile çalışmalarının meyvelerini verdiğini belirtti ve gelecekteki turnuvalara odaklandığını ifade etti.​