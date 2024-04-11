Gençler Akbanklı liderlere ilham veriyor

Akbank’ın gençlerle birlikte daha iyi bir dünya ve iş ekosistemini tasarlamak amacıyla hayata geçirdiği Akbank Fellowship Programı, 3. döneminde iş yaşamını gençler ile dönüştürmeye devam ediyor. Öğrenmenin ve dönüşümün nesiller arası aktarımlar ile mümkün olabileceği yaklaşımıyla hayata geçirilen tersine mentörlük modülünde, gençler Akbanklı liderlerin mentörü olurken yapıcı uyumsuzluk ve sosyal etkiden, yeni nesil liderliğe kadar farklı konularda bakış açılarını paylaşıyor.

Gençler, Akbanklı liderler ile birebir görüşmeler yaparak geleceğin iş yaşamını bugünden birlikte şekillendiriyorlar. Nesiller arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlayan tersine mentörlük modülünde Akbanklı liderlerle eşleşen gençler, Temmuz ayına kadar en az üç mentörlük görüşmesi gerçekleştirecek.

GENÇLERLE BİRLİKTE TASARLANAN PROGRAM

Gençlerle birlikte tasarlanan bir öğrenme topluluğu olan Akbank Fellowship Programı, gençlere 10 ay boyunca sürdürülebilirlik ve sosyal etkiden tersine mentörlüğe, sosyal girişim tasarlamadan sanat gezilerine kadar dopdolu bir program sunuyor.

Akbank Fellowship Programı’nın katılımcıları birbirinden farklı disiplinlerde pozitif etki yaratmak amacıyla bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Bu keşif süreci tersine mentörlükler, eğitimler, akran öğrenmesi, sosyal girişim tasarımları, ilham buluşması, networking ve birlikte yaratma süreçleriyle yine gençlerle tasarlanmış ve sınırların olmadığı bir topluluk alanı oluşturuyor.