Gençler neden bağırsak hastalığı geçiriyor

Prof. Dr. Karakan, Türkiye'de kötü beslenmenin etkisiyle özellikle 15-25 yaş aralığındaki gençlerde, inflamatuvar bağırsak hastalıklarının görülme oranının arttığını söyledi.

Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülseratif kolit ve crohn olmak üzere iki türü bulunan kronik hastalıkların ömür boyu ilaç kullanımını gerektirdiğini ifade etti.

Özelikle gelişmiş ülkelerde artış gösteren inflamatuvar bağırsak hastalıklarının ortalama 10 binde 1 sıklıkta görüldüğünü ama bu oranın gençlerde daha yüksek seyrettiğini dile getiren Karakan, "Batı tipi yaşam ve beslenme ile bu hastalıkların artması arasında bir bağlantı var. Ülkemizde ne yazık ki son 10 yılda bu hastalıkları görme sıklığımızda bir artış söz konusu. Türkiye'de beslenme ve yaşam tarzımız değişikliğe uğradığı için özellikle 15-25 yaş aralığında bu hastalığı çok yüksek oranda görmeye başladık." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BESLENMEMİZ İYİ DEĞİL"

Tarkan Karakan, Türkiye'de artan obezite oranlarına dikkati çekerek, "Türkiye'de ne yazık ki beslenmemiz hiç iyi değil. Bunun birinci nedeni, beslenme konusunda eğitimimiz kötü, bilinçli tüketiciler değiliz. Sağlığımızdan öte besinlerden aldığımız zevk veya tat duyusunu daha çok dikkate alıyoruz." dedi.

Çocuklarda, ağırlıklı hamur işi, tatlı, fastfood ürünlerle beslenmenin obezite ile birlikte iltihaplı bağırsak hastalıklarına da kapı araladığını vurgulayan Karakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötü beslenme, bağırsaktaki zararlı bakteri sayısını çok artırıyor. Bu da iltihaplı bağırsak hastalıklarında artışa yol açıyor. Net bir çalışma olmasa bile dünyadaki verilerden çıkarım yaptığımızda, Türkiye'de gelecek 10 yılda bağırsak hastalıklarında ciddi bir artış olacağını öngörüyoruz.

Bağırsak hastalığına daha az yakalanmak, obeziteden korunmak için basit şekerlerden, fruktoz ve fruktoz şurubundan, fastfood ve uzun raf ömrü olan paketli gıdalardan uzak durulması, karbonhidrat alımının azaltılması gerekiyor. Evdeki gıdalar her zaman için dışarıda yemekten daha sağlıklı."

"YENİ İLAÇLARLA HASTALARIMIZ SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRDÜRÜYOR"

Prof. Dr. Karakan, iltihaplı bağırsak hastalıklarından ülseratif kolitin, kişilerin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyen kanlı ishale, crohn hastalığının ise bağırsakta tıkanıklık, kilo kaybı gibi problemlere yol açtığını anlattı.

Son dönemde kullanılan bazı yeni ilaçların hastalara ciddi fayda sağladığına işaret eden Karakan, "Hastalarımız çevreden, internetten duyduklarına itibar etmek yerine mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmalı. Bazen 2 ayda 1, bazen 3 ayda bir yaptığımız ilaçlarla hastalarımız sağlıklı bir şekilde normal yaşamına devam ediyor." dedi.

"YAPAY ZEKA İLE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER MÜMKÜN OLACAK"

Karakan, iltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisinde yapay zeka algoritmalarının geliştirildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında her hastalık, parmak izi gibi kişinin kendine özel. Yapay zekanın kullanıldığı, kişiye özel tıp yaklaşımları, çok yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle dünyada da ülkemizde de çok yeni. Şu an yapay zeka ile kişilerin bağırsak florasına, genetik yapısına göre tedavi edilmesine yönelik ön çalışmalar yapılıyor. İleride her kişiye hastalığına özel ayrı bir tedavi uygulanması mümkün olacak."

Karakan, Türkiye'de de huzursuz bağırsak sendromunun tedavisinde mikrobiyata yapısını yapay zeka aracılığıyla kişiye özel düzenlemeye ilişkin küçük bir hasta grubuyla çalışma yürüttüklerini ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini de bildirdi.

