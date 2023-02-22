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Gençlerin neden ısrarla iPhone tercih ettiği ortaya çıktı

Z kuşağı gençlerinin neden iPhone cihazlar için bu kadar direttiklerinin sebebi ortaya çıktı. Meğer gençler kendilerini iPhone telefonları olmadığı için dışlanmış hissediyormuş.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:27
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Gençler neden iPhone sahibi olmak istiyor

Gençlerin neden ısrarla iPhone tercih ettiği ortaya çıktı
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Financial Times'da yer alan rapora göre, genç tüketiciler, iPhone’a sahip olmadıklarında sosyal olarak dışlanmış hissediyor.

Apple, ABD'de Z Kuşağını o kadar kapsamlı bir şekilde ele geçirmiş durumda ki, genç tüketiciler bir iPhone'a sahip olmadıkları için sosyal olarak dışlanmaktan korkar hale gelmiştir.

DIŞLANMAKTAN KORKUYORLAR

Bir veri platformu olan Attain'in yeni verilerine göre, 1996'dan sonra doğan Z Kuşağı kullanıcıları ABD'deki tüm iPhone sahiplerinin yüzde 34'ünü oluştururken, bu oran Samsung'da yüzde 10 olarak hesaplandı.

Counterpoint'e göre bu rakam, iPhone'un gerçek telefon kullanımındaki toplam pazar payını 2019'da yüzde 35'ten geçen yıl yüzde 50'ye nasıl çıkardığını açıklamaya yardımcı oluyor ve Apple'ın pazar durgunken bile kârını artırmasını sağlıyor.

KESİNTİSİZ BAĞLANTI SAĞLIYOR

Apple Watch, iPad ve AirPods gibi Apple cihazlarının arasındaki kesintisiz bağlantı da genç kullanıcıları etkiliyor.

Canalys'e göre Apple, dünya çapında gönderilen her 100 iPhone için 26 iPad, 17 Apple Watch ve 35 çift AirPod satıyor.

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