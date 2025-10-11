Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla Mehmet Kaya'nın başkanlığa seçildiği başkent ekibinde, yeni görev dağılımı kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre kırmızı-siyahlı ekibin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mehmet Kaya

Başkan Vekili: İsmail Geliç

Başkan Yardımcısı: Erhan Kızılmeşe

Genel Sekreter: Taner Ünlü

Sayman: Adem Becerikli

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Serkan Yıldız

Asbaşkan: Mithat Akar, Özer Yıldırım, Abdulfettah Doğan, Aykut Çakmaklı

Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Faruk Fukara, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Canpolat Aras, Eyüp Taymur, Mücahit Şentürk, Süleyman Yurtseven, Fuat Yılmaz, Yalçın Artukoğlu, Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Mehmet Hakan Onkur, Coşkun Balkan.