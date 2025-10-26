Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ve TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Konyaspor 14. dakikada gole yaklaştı. Jin-Ho Jo'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere çıktı.
26. dakikada Gençlerbirliği'nden Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Bahadır Güngördü, direk dibinden kornere çeldi.
Gençlerbirliği 28. dakikada öne geçti. Göktan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda üst direkten dönen topu Oğulcan Ülgün, ayak içiyle ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada Muleka'nın kale önünde topa kafa vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Erhan Erentürk, gole izin vermedi.
45+2. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Jin-Ho Jo'nun sağdan ortasında kaleci Erhan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top yükseklik kazandı. Umut Nayir'in kafayla kaleye gönderdiği top, çizgideki Thalisson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Konyaspor 49. dakikada üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına giren Ndao'nun yerden penaltı noktasına çıkardığı topu Bardhi, düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.
90+7. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Thalisson kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Konyaspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet, 2 beraberlik) sona eren Gençlerbirliği, 8 puanda kaldı.