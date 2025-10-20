Fas, Arjantin'i yenerek, FIFA 20 Yaş Altı (U20) Dünya Kupası'nı kazandı.

Şili'de düzenlenen turnuvanın final maçında Arjantin'i 2-0 mağlup eden Fas, tarihinde ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Afrika temsilcisinin galibiyet gollerini 12. ve 29. dakikalarda Yassir Zabiri attı. Turnuvadaki gol sayısını 5'e yükselten Zabiri, kupanın gol kuralı oldu.

Faslı Othmane Maamma da Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi.

BAŞKENTTE KUTLAMALAR YAPILDI

Başkent Rabat başta olmak üzere ülke genelinde taraftarlar sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Faslı vatandaşlar, maçı izledikleri alanlarda tezahüratlar yaparak takımlarının başarısını kutladı.

Şili'nin, 1987’nin ardından ilk kez ev sahipliği yaptığı turnuva 27 Eylül–19 Ekim 2025 tarihleri arasında Santiago, Valparaiso, Rancagua ve Talca kentlerinde gerçekleştirildi.

FİNALE GİDEN YOL

Kupada C Grubu'nda yer alan Fas, ilk maçında İspanya'yı 2-0, ikinci maçında da Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Gruptaki son maçında Meksika'ya 1-0 yenilen Fas, lider olarak gruptan çıktı.

Son 16 turunda Güney Kore'yi 2-1, çeyrek finalde ABD’yi 3-1'lik skorlarla eleyen Fas, yarı finalde 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Fransa'yı penaltılar kupanın dışına itti.

Finalde Arjantin'i 2-0 mağlup eden Fas, tarihi bir başarıya imza atarak FIFA U20 Dünya Kupası’nı kazanan ilk Afrika ülkesi oldu.