Gençleri yasa dışı bahis sitelerine karşı uyaran Ahmet Hakan kendi patronunu unuttu

İllegal kumar siteleri gençleri tuzağa düşürüyor da, iddia, yarış ve piyango gibi legal bahis siteleri çok mu masum?

Özellikle gençlerimizi türlü tuzaklarla kandırarak kumar ve bahis oyunlarına çeken illegal internet siteleri, Hürriyet Gazetesi Ahmet Hakan’ın bugünkü köşe yazısının konusu oldu.

Demirören Medyası’nın sahibi Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu bahis ve piyango işletmelerine hiç değinmeyen Ahmet Hakan, yaş sınırı tanımayan ve birçoğu yurt dışından organize edilen sitelerle mücadelenin yetersiz kaldığını ve daha kapsamlı savaş verilmesini istiyor.

Ailelerin parçalanarak gençlerin suça itildiği gerçeğini dile getiren Ahmet Hakan’ın yazısı, patronu Demirören’i koruduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan; Türkiye’de 8-10 milyon kişinin yasadışı kumar sitelerine bulaştığını, bu sitelerin tıkır tıkır işlerken, kimsenin dur demediğini açıklarken, Demirören Grubu’nun sahibi olduğu hipatrom.com, nesine.com, iddia, misli.com, sisal şans ve milli piyango ( milli.az, azerloterya – Azerbaycan-) gibi legal oyun sitelerinden (sanki toplumun yararına gibi ) bahsetmemesi, “patronunun kumar sitelerini mi” koruyor sorusunu gündeme getirdi.

Milli Piyango ihalesini aldıktan sonra Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı bırakarak şans oyunları ve piyango gibi alanlarda faaliyet göstermeye başlayan Demirören grubu Hürriyet, Milliyet, Posta, CNN Türk, Kanal D gibi yayınları da satın alarak medya dünyasına da el atmıştı.

Her yıl 10 milyar doların illegal siteler kanalı ile yurt dışına aktarıldığını belirten Ahmet Hakan, patronunun dijital yayın platformuna da kollarcasına, şu görüşlere yer verdi: “Bu siteler her yerdeler. Kaçak maç yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, korsan dizi/film setlerinde.”

10 milyar doların suç örgütlerine, terör örgütlerine, uyuşturucu baronlarına, insan kaçakçılarına gittiğini belirten Ahmet Hakan’ın eleştirilerini haklı bulan kesimler, “keşke evrensel gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak, patronunun iddia, yarış ve piyango gibi bahis sitelerin de gençleri kumar bataklığına nasıl sürüklediğini yazabilseydi” şeklinde serzenişte bulunuyorlar…

Söz konusu köşe yazısı ise şu şekilde: