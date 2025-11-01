Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor'un Rams Park'ta oynayacağı derbi maç öncesi iki kulübün genç takımları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

U19 PAF Ligi'nin 11. haftasında oynanan mücadelede Galatasaray 65'inci dakikada Berk Kızıldemir'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Sarı Kırmızılılar puanını 18'e yükseltirken Trabzonspor 19 puanda kaldı.

Maçın son düdüğüyle birlikte ise iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan gerilim teknik heyetlerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden yatıştırıldı.