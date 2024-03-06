Gençlerin estetik trendlerini sosyal medya nasıl belirliyor

Estetik ameliyatlarda Türkiye’nin önemli bir nokta olduğunu söyleyen Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, özellikle yurt içinde estetik yaptıranların yaşının giderek düştüğünü vurguladı. Sosyal medyanın estetik operasyonlarda etkili bir rol oynadığını ifade eden Işık, “Sosyal medyanın belirlediği güzellik trendleri, influencerlar veya ünlülerin yaptırdığı estetik operasyonlar estetik cerrahisine ilgiyi artırıyor. Bu ilgiyi göz bölgesinde hissediyoruz. Genç hastalar göz estetiği için bize geliyorlar. Ayrıca yurt dışından da çok talep var” diye konuştu.

YENİ TREND “BADEM GÖZ”

Estetik ameliyatlarda gençler arasında trendlerin her yıl farklılaştığını anlatan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, “Gençlerde trendler çok değişiyor ve çeşitleniyor bu da ameliyatlara yansıyor. Son zamanlarda göz estetiğine ilgi arttı. Genç hastalarda göz kapaklarında görme alanını kısıtlayacak kadar sarkmalar olabiliyor. Bu hastalarda hem işlevselliği sağlamak için hem de hastanın kendisini iyi hissetmesini sağlamak için operasyon yapabiliyoruz. Fakat son zamanlarda moda olan badem göz ameliyatları daha çok estetik sorunlar için tercih ediliyor” dedi.

BADEM GÖZ CERRAHİSİ

Badem göz cerrahi işlemi hakkında bilgi veren Işık, “Badem göz, gözümüzün dış kısmının iç kısmından daha yüksek olması demektir. İşlem sonrasında özellikle yara yeri enfeksiyonları ve göz kapağının dışa doğru kıvrılması gibi sorunlar yaşayabiliyoruz. Göz kapağının dışa doğru kıvrılmasıyla birlikte kuru göz, kırmızı göz gibi ciddi problemler ortaya çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

“DERİ SARKMALARI GÖRME İŞLEVİNİ BOZUYOR”

Göz çevresine yapılan cerrahi operasyonların daha çok güzel olmak için seçilse de sağlık açısından da gerekliliklerin olduğunu belirten Işık, göz kapaklarının sarkması ve göz çevresindeki torbalanmaların bu operasyonların başlıca nedenleri olduğunu söyledi. Göz kapaklarındaki deri sarkmalarının görme işlevini kötü etkilediğini ve hastaların genellikle bu durumun farkında olmadığını dile getiren Işık, “Üst göz kapağındaki deri sarkmaları ve yağ sarkmaları hem görme alanını etkiliyor hem de işlevsel sorunlara neden oluyor. Özellikle hastalarımız bunun farkında olmayabiliyorlar. Kaşlarını daha yukarı çekerek ya da gözlerini daha çok açarak bu sorunu çözmeye çalışıyorlar” diye konuştu.