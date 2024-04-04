Estetik ameliyatı sonrası hayatı kâbusa döndü! Burnu çöktü milyonluk tazminat davası açtı

Gülizar Aras, 2021’de evlenmeden önce İstanbul Florya’daki bir özel hastanede çalışan Dr. M.S.E. ile 500 euro karşılığında burun estetiği operasyonu anlaşması yaptı. Ancak, 6 ay sonra burnunun uç kısmında çökme ve ödem oluştu. Aynı doktor, bu durumu ücretsiz düzeltebileceğini belirtti ve Aras, iki kez daha operasyon geçirdi.

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ancak, her operasyondan sonra Gülizar Aras’ın burnundaki bozukluk daha da kötüleşti. Bu süreçte işini bırakan ve burnundaki şekil bozukluğu nedeniyle düğününü iptal edip sadece nikah kıyan Aras, doktora karşı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesi’nde 1 milyon lira tazminat davası açtı.

SOL BURUN UCUNDA ÇÖKME OLDU

Gülizar Aras, ilk operasyondan 6 ay sonra burnundaki şekil bozukluğunu fark ettiğini ve doktorla görüştüğünde, doktorun hatasını kabul edip ikinci operasyonu yapacağını söylediğini belirtti. İkinci operasyonun ardından sol burun kanalında çökme oluştu. 2022’nin Eylül ayında son operasyonunu gerçekleştirdi ve daha sonra burun ucunda tamamen doku kaybı yaşadı. Bu nedenle düğününü ertelemek zorunda kaldı ve düğün yapmaktan vazgeçti. Çalışamadı ve hayatının tamamen karardığını belirtti.

“ARTIK ÇALIŞAMIYORUM”

Aras, burnunun eski haline dönebilmesi için İstanbul’da başka bir doktorla görüştüğünü ve doktorun 1 milyon TL talep ettiğini belirtti. Aras, “Estetik değil, plastik cerrahi operasyonu gerekiyor. Doktor yaklaşık 1 milyon lira talep etti. Bu süreçte ekonomik özgürlüğümü de kaybettim. Dışarı çıktığımda insanlar bana garip bakıyor. Otelde çocuklarla ilgileniyordum ama artık çalışamıyorum. İş başvurusu yaptığımda dış görünüşe bakıyorlar” dedi.

3 OPERASYONDA BAŞARISIZ OLDU

Gülizar Aras’ın avukatı Sultan Penez Abay, müvekkilinin maddi ve manevi kayıplar için tazminat talep ettiklerini belirtti. “Bu işlemi yapan doktorun hem cezai hem hukuki sorumluluğu var. Cezai sorumluluk açısından savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hukuki sorumluluk açısından tazminat davası açtık. Hem maddi tazminat talebimiz oldu hem manevi tazminat talebimiz oldu. 3 kez operasyon geçirdi ve 3 operasyon da başarısız oldu. Hukuki sürecimizin temelinde Yargıtay’ın iki kararı var.

“HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Birincisi, estetik cerrahi müdahalede bulunan doktor sonucu garantilemek zorundadır. İkincisi, operasyonu yapan doktor 2. ve 3. işlemlerde herhangi bir emek ücreti talep etmemişse, aslında işlemin kusurunu kabul etmiş sayılır. Bu iki esas karara dayanarak hukuk davamızı açtık. Hukuki sürecin en başında işlemi yapan doktor, şu an mevcut durumun düzeltilmesi için gereken paranın neredeyse onda birini teklif etti. Çok komik bir rakamdı teklif ettiği. Müvekkil, tekrar kendisine bir cerrahi işlem yaptırmak istemiyor. Çünkü artık doktor ve hasta arasındaki güven ilişkisi zedelenmiş durumda. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı, Dr. M.S.E. hakkında yapılan soruşturma izni talebini reddetti. Gülizar Aras, avukatı aracılığıyla doktor hakkında Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na şikayette bulundu. Ancak, ön inceleme sonucunda Dr. M.S.E.'nin ifadesi alındı ve Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktorun muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde herhangi bir kusur bulunmadığına karar verdi. Bu nedenle, soruşturma izni verilmedi. Avukat Sultan Penez Abay, bu karara itiraz etmek için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Öte yandan, Dr. M.S.E. konu hakkında bir açıklama yapmayı reddetti.