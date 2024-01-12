‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi

‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi
Kaynak: DHA
İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından çekilen ‘Gençlerin Gözünden Işık, Renk, Doku ve İstanbul’ isimli fotoğraf sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 1

İstanbul’un hem tarihi hem de modern yerlerindeki 55 fotoğraf, ‘Gençlerin Gözünden Işık, Renk, Doku ve İstanbul’ başlığı altında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı’nda sergilendi.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 2

Sergi, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve gazeteci Metin Yener’in yürüttüğü bir proje kapsamında gerçekleştirildi. Medya ve İletişim Bölümü birinci sınıf öğrencileri, şehrin dokusunu ışık ve renk açısından inceleyerek fotoğraflarını çektiler.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 3

Sergi, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve fotoğrafçı Metin Yener’in yürüttüğü bir proje kapsamında gerçekleştirildi. Medya ve İletişim Bölümü birinci sınıf öğrencileri, şehrin dokusunu ışık ve renk açısından inceleyerek fotoğraflarını çektiler.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 4

28 OCAK TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

Sergide, Galata Köprüsü’nde balık tutanlardan sokak esnafına, Boğaz’dan camilere kadar İstanbul’un özelliğini yansıtan fotoğraflar yer aldı. Sergi, 28 Ocak tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 5

KURALAY: ÇOK GÜZEL OLMUŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, “Bu mekanı çok seviyorum. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak burada farklı bir anlam ve önem taşıdığımızı belirtmek istiyorum. Biraz önce fotoğraflara baktım, çok güzel olmuş. Metin hocamı ve arkadaşlarını kutluyorum. Uzun yıllar fotoğraf çekmiş birisi olarak söylüyorum İstanbul çok güzel ama sizin gözünüzle daha da güzel olmuş, tebrikler. Böyle güzel bir sergiye imkan sağladığı için İTO’ya çok teşekkürler” dedi.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 6

KÖÇ: İSTANBUL’UN HARİKA KARELERİNİ YAKALAMIŞLAR

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup Köç de “Ticaret Odası olarak her ay Hünkar Kasrı’mızda farklı sergiler düzenliyoruz. İş dünyası olarak sanata ve sanatçıya destek veriyoruz, bugün de bunun için buradayız. Bugün özel bir sergimiz var. Bugünün farkı bir fotoğraf sergisi olması, Metin Yener hocamız ve değerli öğrencilerimiz İstanbul’un harika karelerini yakalamışlar. Emeklerinden ve çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum, sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 7

REKTÖR AVŞAR: MESLEKLERİYLE İLGİLİ KENDİLERİNİ ORTAYA KOYMA ŞANSI BULDULAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar ise “Çok önemli bir etkinlik, biz teori ve uygulamayı birleştiren bir eğitim modeli izliyoruz. Bu da Medya ve İletişim Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin İstanbul’da çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi. Tabii ki teorik eğitimin uygulamayla pekiştirilmesi çok önemli ama bunun yanında bir de değer katılması gerekiyor. Biz öğrencilerimize İstanbul’u nasıl gördüklerini, kadrajlarına nasıl bir değer kattıklarını da anlatmalarını istedik, bu fotoğraf sergisi böyle ortaya çıktı. Bu öğrenciler için çok büyük bir heyecan. Henüz birinci sınıftalar ama meslekleriyle ilgili kendilerini ortaya koyma şansı buldular. Bu tür projelerimiz devam edecek. Özellikle Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bir projemiz daha var. Yine öğrencilerimiz aracılığıyla gerçekleştirmek istediğimiz bir sergi. Burada Metin Yener hocamızın çok önemli bir rolü var, uluslararası ödüllü bir gazeteci ve bizim öğretim üyemiz. Onun katkısı çok büyük” dedi.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 8

YENER: İSTANBUL’UN SAKLI YÜZÜNÜ AKTARDIK

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Gazeteci Metin Yener, “Bu sergiyi 4 ay gibi kısa bir sürede 1’inci sınıf öğrencilerimizle birlikte hazırladık. Sahada eğitim alarak fotoğraf çekmeyi öğrendiler ve bu sonuca ulaştılar. Çok güzel bir sergi oldu, öğrenciler pratik yaparak bu işin üstesinden geldiler. Daha da iyi işler yapacaklarına güveniyorum. İstanbul’un saklı yüzünü ortaya çıkarmaya çalıştık ve gençlerimize İstanbul’u sevdirdik. Bu fotoğraflarla birlikte birçok kişinin İstanbul’a ilgi duyup gezmesini umuyorum. Bu yüzden bu serginin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Herkesi de davet ediyorum, gelip görsünler” şeklinde konuştu.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 9

YILMAZ: GENÇLERİN GÖZÜNDEN BAKILMASI GEREKEN ŞEYLER VAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim 1’inci sınıf öğrencisi Utku Yılmaz ise “Burada 55 fotoğraf var, hepsi medya bölümü öğrencilerinin çektiği fotoğraflar. Hepsinin arkasında büyük bir çaba var. Benim fotoğraflarımdan biri Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayan bir fotoğraf, Türk bayraklarıyla iki kadını fotoğrafladım, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl heyecanını yansıtmak istedim. Diğer fotoğraflarımdan biri Ayvansaray’da cami çıkışı amcamızın fotoğrafı, doğal ve perspektifli bir fotoğraf oldu o. Bir diğeri de arkadaşımın poz verdiği bir fotoğraf. Ziyaretçilere önerim hepsine tek tek bakmaları, gerçekten gençlerin gözünden bakılması gereken şeyler var” dedi.

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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 10
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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 11
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‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi 12
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