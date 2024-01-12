‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi

REKTÖR AVŞAR: MESLEKLERİYLE İLGİLİ KENDİLERİNİ ORTAYA KOYMA ŞANSI BULDULAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar ise “Çok önemli bir etkinlik, biz teori ve uygulamayı birleştiren bir eğitim modeli izliyoruz. Bu da Medya ve İletişim Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin İstanbul’da çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi. Tabii ki teorik eğitimin uygulamayla pekiştirilmesi çok önemli ama bunun yanında bir de değer katılması gerekiyor. Biz öğrencilerimize İstanbul’u nasıl gördüklerini, kadrajlarına nasıl bir değer kattıklarını da anlatmalarını istedik, bu fotoğraf sergisi böyle ortaya çıktı. Bu öğrenciler için çok büyük bir heyecan. Henüz birinci sınıftalar ama meslekleriyle ilgili kendilerini ortaya koyma şansı buldular. Bu tür projelerimiz devam edecek. Özellikle Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bir projemiz daha var. Yine öğrencilerimiz aracılığıyla gerçekleştirmek istediğimiz bir sergi. Burada Metin Yener hocamızın çok önemli bir rolü var, uluslararası ödüllü bir gazeteci ve bizim öğretim üyemiz. Onun katkısı çok büyük” dedi.