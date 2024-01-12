‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi

YILMAZ: GENÇLERİN GÖZÜNDEN BAKILMASI GEREKEN ŞEYLER VAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim 1’inci sınıf öğrencisi Utku Yılmaz ise “Burada 55 fotoğraf var, hepsi medya bölümü öğrencilerinin çektiği fotoğraflar. Hepsinin arkasında büyük bir çaba var. Benim fotoğraflarımdan biri Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayan bir fotoğraf, Türk bayraklarıyla iki kadını fotoğrafladım, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl heyecanını yansıtmak istedim. Diğer fotoğraflarımdan biri Ayvansaray’da cami çıkışı amcamızın fotoğrafı, doğal ve perspektifli bir fotoğraf oldu o. Bir diğeri de arkadaşımın poz verdiği bir fotoğraf. Ziyaretçilere önerim hepsine tek tek bakmaları, gerçekten gençlerin gözünden bakılması gereken şeyler var” dedi.