Gençlerin hali ortada: Alım gücü soruldu banka hesabını gösterdi

Ekonomi sokakta vatandaşın değişmez gündemi olmaya devam ediyor. Ankara Kızılay'da bir sokak röportajında konuşan genç kadınlar hayat pahalılığına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gençlerin hali ortada: Alım gücü soruldu banka hesabını gösterdi

Bir Youtube kanalı için yapılan röportajda mikrofon uzatılan iki genç kadın günden güne kötüye giden ekonomiyi eleştirdi.

"Gerçekten her şey çok zor." diye söze başlayan genç kadın, "Bir aktivite yapmaya kalksan her şey çok pahalı. Gençler olarak tükendik. İşe gidip geliyoruz ama gördüğünüz üzere 5 kuruş paramız yok. Sabahları üç simit alıyoruz 38 lira para veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan diğer genç kadın ise şöyle konuştu:

"30 lira yol parası, 40 da yol parası. Zaten hiç bir şey yapmadan bir dolmuş ve simide zaten 100 liraya yakın gidiyor. 18 yaşımdayım ve saçlarımı boyatmasaydım görebilirsiniz, beyazlarım var. Bir buçuk yıldır aralıksız çalışıyorum. Ondan önce de hem okuyup hem çalışıyordum. Ama hiçbir şekilde yetmiyor."

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