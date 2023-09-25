Gençlerin torpille oyunu ormanı yakacaktı

Bursa’da gençlerin otluk alana attığı torpil yangına sebep oldu. Anızlarda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Gençlerin torpille oyunu ormanı yakacaktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde iddiaya göre okulların bulunduğu ormanlık alanda bir grup genç otluk alana yaktıkları torpili fırlattı.

Bir süre sonra dumanların yükselmesiyle alev almaya başlayan anızlar bir çok yere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat sürdürüyor.

Yangını gören bir vatandaş, “Yoldan geçerken dumanların çıktığını gördüm. Ben de yangın tüpüyle müdahale ettim. Söylenenlere göre bir grup genç, otluk alana torpil atıyor, bundan dolayı yangın çıkıyor. Neyse ki ormana sıçramadı” diye konuştu.

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