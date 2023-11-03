Gençlerin yüzde 58’inin aklında bakın ne var? Bu bir beka sorunudur

Türkiye 29 Ekim’de Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünü kutladı. 1923’te inşa eden Cumhuriyet’in kutlamaları daha sürerken yapılan anketler işsizlik, geleceğe dair umudun azalması gibi pek çok nedenden dolayı gençlerin Türkiye’de kalmak istemediklerini ortaya koydu.

Karar gazetesinden Ayşegül Bağcı Beyer’in haberine göre, Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye’nin Nabzı araştırmasında Ocak 2021, Ocak 2022 ve Ekim 2023 verileri üzerinden yurt dışında yaşamak veya okumak isteyen seçmenlerin verilerini paylaştı. Buna göre, Ekim 2023’de 18-34 yaş grubunda yurt dışında yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 58.4 oldu. Bu oran Ocak 2021’de yüzde 62.8; Ocak 2022’de 64.3 olarak ölçülmüştü.

ORTA YAŞ DA GİTMEK İSTİYOR

Anket sadece gençler için değil orta yaş ve yaş almışların da yurt dışına gitmek istediğini ortaya koydu. Yurt dışına gitmek isteyenlerin oranı 35-54 yaş grubunda Ocak 2021’de yüzde 41.2 iken, Ocak 2022’de yüzde 48.4’e yükseldi. Takamlar her ne kadar 2023’te düşse de oranlar hala çok yüksek. Ekim 2023’de 35-54 yaş grubunda gitmek isteyenlerin oranı yüzde 33.7

55 YAŞ ÜZERİNİN DE GÖZÜ DIŞARIDA

Ankette 55 ve üzeri yaş grubunun yurt dışında yaşama isteği oranı şöyle: Ocak 2021’de yüzde 35.4. Ocak 2022’de yüzde 43.4. Ekim 2023’de yüzde 22.2. ‘Hayır’ ya da ‘Fikrim yok’ yanıtlarının paylaşılmadığı araştırmada Evet’lerin genel ortalaması şöyle oldu: Ocak 2021’de yüzde 47.3. Ocak 2022’de yüzde 53. Ekim 2023’de yüzde 39.1.

Metropoll’un kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından paylaştığı verileri şöyle yorumladı:

“Cumhuriyetin 100. Yılında gençlerin yüzde 60 gibi bir çoğunluğu yurt dışında yaşamak ve okumak istiyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir emin değilim.”