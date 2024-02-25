Genelev'de 3 kadın cesedi bulundu. 1 Afgan gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Genelev'de 3 kadın cesedi bulundu. 1 Afgan gözaltına alındı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelevde 3 kadın cesedi bulunurken, şüphelenilen bir Afgan gözaltına alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelevde üç kadının cesedi bulunurken olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir Afgan şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Viyana emniyeti tarafından yapılan açıklamada, genelev binası dışında kan izleri görüldüğü yolunda yapılan ihbarın ardından dün gece olay yerine gidildiği kaydedildi.

Binanın içerisinde 3 kadının cesedine ulaşan polis, olay yerinde bulunan dördüncü kadını da tanık olarak sorguya aldı.

Polis sözcüsü Philipp Hasslinger, üç kurbanın cesetlerinde "kesikler ve bıçak yaraları" bulunduğunu söyledi.

Cesetlerin bulunmasından kısa süre sonra genelev yakınında 27 yaşındaki Afganistan uyruklu bir sığınmacı şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüpheli yakalandığında olayda kullanıldığına inanılan bir bıçak taşıdığı belirtildi.

Yaşamını yitiren kadınların kimliği açıklanmadı.

Şüpheli sorguya alınırken cinayetlerin nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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