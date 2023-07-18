Genelkurmay Başkanı Avsever, Kazakistan’da temaslarda bulunuyor

Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile görüştü.

KAYNAK: AA
Genelkurmay Başkanı Avsever, Kazakistan’da temaslarda bulunuyor

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever başkanlığındaki askeri heyet, temaslarda bulunmak üzere Astana’ya geldi.

Avsever, Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile bir araya geldi. Toplantıya, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Marat Husainov ve Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri eğitim, muharebe eğitimi ve barışı koruma alanlarındaki ilişkilerin mevcut durumu ve askeri teknik işbirliği alanında sağlanan anlaşmaların uygulanması konuları ele alındı.

genelkurmay-baskani-avsever-kazakistanda-temaslarda-bulunuyor-yenicag-2.jpg

genelkurmay-baskani-avsever-kazakistanda-temaslarda-bulunuyor-yenicag-1.jpg

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
İngiltere göçmenleri engelleyecek yasa tasarısını parlamentodan geçirdi Dünya
İngiltere göçmenleri engelleyecek yasa tasarısını parlamentodan geçirdi
Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi Güncel
Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü Ekonomi
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi Kültür Sanat
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Otomobile ile motosiklet çarpıştı Güncel
Otomobile ile motosiklet çarpıştı
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı Yaşam
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı