Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, TUSAŞ'ı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur. pic.twitter.com/AXPq4zeGla — TSK (@TSKGnkur) January 29, 2025