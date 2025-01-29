Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, TUSAŞ'ı ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ni (TUSAŞ) ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

genelkurmay-baskani-orgeneral-gurak-tusasi-ziyaret-etti-yenicag.jpeg

genelkurmay-baskani-orgeneral-gurak-tusasi-ziyaret-etti-yenicag1-001.jpeg

genelkurmay-baskani-orgeneral-gurak-tusasi-ziyaret-etti-yenicag3-001.jpeg

Son Haberler
Talisca şoku! Oynamayabilir
Talisca şoku! Oynamayabilir
Deniz Yavuzyılmaz'dan dikkat çeken elektrik zammı açıklaması
Deniz Yavuzyılmaz'dan dikkat çeken elektrik zammı açıklaması
Ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Gazeteci Serhan Asker ve Seda Selek hakkında flaş karar. Gözaltına alınmışlardı
Gazeteci Serhan Asker ve Seda Selek hakkında flaş karar. Gözaltına alınmışlardı
Sokaklarda dolaşan 'dinozor' herkesi şoke etti: Güldüren anlar kamerada
Sokaklarda dolaşan 'dinozor' herkesi şoke etti: Güldüren anlar kamerada