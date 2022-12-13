Güler, Gambiyalı mevkidaşı Drammeh ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Drammeh'i askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Drammeh'i askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.
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