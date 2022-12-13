Güler, Gambiyalı mevkidaşı Drammeh ile görüştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Drammeh'i askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.