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Güler, Gambiyalı mevkidaşı Drammeh ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yakuba Drammeh ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:33
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yakuba Drammeh ile bir araya geldi

Güler, Gambiyalı mevkidaşı Drammeh ile görüştü
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Drammeh'i askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.

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