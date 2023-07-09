Genelkurmay eski Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu TikTok'ta ortaya çıktı

Bir Tiktok kullanıcısının, 23. Genelkurmay Eski Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu eski askerlerle “paşa ve komtlarla çay keyf” notuyla paylaştığı video tepkilere neden oldu.

Genelkurmay eski Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu TikTok'ta ortaya çıktı

23. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu emekli generallerin yanına giderek TikTok videosu çeken "aisu_here" isimli kullanıcı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. "Paşa ve komtlarla çay keyf" notunu eklediği paylaşımda sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddi tepkiler aldı.

Kullanıcıların şaşkına uğradığı tepkilerde, çekilen Tiktok videosunu emekli askerlere yönelik yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Aisu_here'nin, eğlendiği görülen paylaşımda, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da emekli komutanlarla poz verdi.

O anlarda masada bulunan emekli askerlerden birinin 28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı olan ve ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu olduğu görüldü.

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