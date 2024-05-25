Geniş alnını daraltmak için 451 bin lira harcadı. Sonucunu sosyal medyada herkes paylaştı

Yıllardır artarak devam eden estetik ameliyatı olma merakının geldiği son nokta İngiltere’de ortaya çıkan bir örnekle gözler önüne serildi. Essex kentinde yaşayan 27 yaşındaki Beth Halsey çocukluğundan bu yana alnının geniş olmasına takıntılıydı.

7 yaşından bu yana estetik ameliyatı olmak için araştırma yaptığını söyleyen Halsey, 11 bin sterlin (yaklaşık 451 bin 503 lira) ödeyerek ameliyat masasına yattı ve alnını daralttı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 27 yaşındaki kadın, yaşadıklarını katıldığı sabah programında anlattı.

Ameliyat sonrası kendisine olan güveninin arttığını ifade eden Halsey, “İlk birkaç gün çok ağrım vardı. Gerçekten çok şiştim ve gözlerim altı mordu. Fazla dramatik olmasa da oldukça özgürleştirici” şeklinde konuştu.

Yapılan işlemden bir hafta sonra dikişlerinin alındığını ifade eden Halsey, saç çizgisinin yanlarının 2 cm aşağıya indirildiğini söyledi.