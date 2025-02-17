Genk cephesi: Galatasaray Cuesta'ya garanti verdi

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Genk cephesi: Galatasaray Cuesta'ya garanti verdi

Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta'nın sürecini Genk'in sportif direktörü Dimitri De Conde anlattı.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kolombiyalı oyuncu Cuesta'nın transfer sürecini Belçika kulübünün futbol sorumlusu Dimitri De Conde anlattı.

11 GARANTİSİ VERİLDİ

De Conde, "Belçika'da transfer dönemi yeni bitmişti ama Club Brugge'e karşı oynadığımız kupa maçından bir gün önce Galatasaray bir teklifle ortaya çıktı. Şu ana kadar Genk'te çok mutlu olan Cuesta, bu transferi gerçekleştirmeyi çok istiyordu. Cuesta'nın ilk 11'deki yerini kaybettiği bir sır değil ve milli takımdaki pozisyonu gibi bu da aklının bir köşesindeydi. Ayrıca oynaması da garantiydi ve Galatasaray'da da hemen ilk 11'de yer aldı." ifadelerini kullandı.

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