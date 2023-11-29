Gerçeği aratmayan deprem senaryosu

Kırklareli’nde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yapılan olası deprem senaryosuna karşın bir deprem tatbikatı yaptı.

Senaryoda; Tekirdağ açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor ve ket merkezi ile ilçelerde binalar yıkılıyor.

Depremzedeler hastaneye getiriliyor ve acil müdahale çadırında yaralılara müdahale ediliyor.