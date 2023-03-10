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Meğer ilk 'Yalı Çapkını' oymuş. Gerçeği öğrenenler şaşıp kalacak

Cuma günlerinin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları iddia edilen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki ilk gece sahneleri çok konuşuldu. Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:39
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Gerçeği öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Meğer ilk 'Yalı Çapkını' oymuş

Meğer ilk 'Yalı Çapkını' oymuş. Gerçeği öğrenenler şaşıp kalacak
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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Her hafta farklı konularla gündeme gelen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Çağatay Ulusoy ve Alina Boz detayı gündeme bomba gibi düştü. Aynı şekilde iddiaya göre Seyran karakteri de önce Alina Boz'a teklif edilmiş...

Dizinin Seyran ve Ferit karakterleri için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den önce Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'a teklif götürüldüğü fakat iki ismin de teklifi kabul etmediği iddia edildi.

"İYİ Kİ BU İKİLİ KABUL ETMİŞ"

Sosyal medya kullanıcılarından dizi ile ilgili bu yeni iddiaya farklı tepkiler geldi. Kimi Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un 'role daha çok yakışacağını' söylerken kimi de 'Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Seyran ve Ferit karakteri için biçilmiş kaftan olduğunu' söyledi.

Kullanıcılar Seyran ve Ferit iddiası için, ‘Çağatay Ulusoy, geçen sene Yalı Çapkını dizisinin senaryosunu beğenmeyip revize ettirdiğinde ‘şımarıklık’ ve ‘ego’ gibi linçlere maruz kalmıştı. Bir bildiği varmış adamın. Helal olsun Çaça’ya', 'Çağatay Ulusoy senin Yalı Çapkını senaryosunu reddeden ellerin dert görmesin yoksa biz bu çocuğu nasıl keşfederdik’ gibi yorumlarda bulundular.

Seyran karakteri için Afra Saraçoğlu ile anlaşmaya varıldıktan sonra, Ferit karakteri için Alp Navruz'a da teklif götürüldüğü iddialar arasında.

Ünlü oyuncunun o dönem, şu an TRT1'de salı akşamları ekrana gelen Yürek Çıkmazı dizisindeki Halil Tekin karakteri için anlaşma yaptığı ve bu nedenle Yalı Çapkını'nı reddettiği iddia edildi.


 

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